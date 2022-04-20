От значков до церковных куполов: где россияне умудрились использовать символ войны Z

С началом полномасштабной войны РоSSии против Украины символ Z приобрел популярность среди роSSийских граждан. Его демонстрация показывает поддержку так называемой спецоперации Путина.

Использование новой роSSийской свастики доходит до абсурда, пишет “Апостроф”, информирует Апостроф.

Так, в преддверии праздника Воскресения Христова, в городе Шадринске Курганской области продают пасхальные куличи, “украшенные” знаком Z.

Также этот символ появился на церковном куполе в селе Голубковское Свердловской области. Как бомбардировки мирных украинских городов соотносятся с христианским человеколюбием, совершенно непонятно.

Новую роSSийскую свастику можно увидеть на автомобилях, дверях, балконах. Кому-то в голову пришла идея совместить в сознании россиян Вторую Мировую войну и вторжение РоSSии в Украину. Так, на некоторых наклейках на букве Z написано: “Спасибо деду zа победу!”

В Ростовской области изготовили более восьми тысяч металлических значков с символом Z на фоне красной звезды и георгиевской ленточки. Значки отправят в школы, кадетские корпуса, различные ведомства и вручат местным жителям.

Также растяжка с буквой Z появилась в центре Улан-Удэ на огромном бюсте Владимира Ленина. Жены бурятских военных недовольны – по их словам, мужья воюют в Украине под знаком V.


Маргарита Лепс, Апостроф

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