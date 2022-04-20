В СНБО напоминают: никаких упоминаний о локациях с горючим и нефтепродуктами

Это стратегическая информация, которая может помочь врагу.

В СНБО напоминают: никаких упоминаний о локациях с горючим и нефтепродуктами
Секретар РНБО Олексій Данілов
Фото: Макс Требухов

В сети Интернет ни в коем случае нельзя распространять локацию мест хранения горючего и нефтепродуктов.

Об этом говорится в обращении к представителям СМИ и обычным гражданам Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Не распространяйте в сети информацию о маршрутах, объемах, местах хранения нефтепродуктов. Такая информация является стратегической и ни в коем случае не должна быть разглашена", – говорится в сообщении.

Напомним, запрещено распространять информацию о движении украинской техники, защитников, объектах, в которые попал враг.



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