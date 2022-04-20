19 апреля украинская ПВО поразила 9 целей, в том числе самолет и вертолет

Также поражены 5 БпЛА (ОТР) и 1 крылатая ракета.

В сутки, 19 апреля, противовоздушная оборона Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожила по меньшей мере девять воздушных целей роSSийских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

«19 апреля, на Востоке и Юге Украины противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск поражено 9 воздушных целей роSSийских оккупантов», – отмечается в сообщении.

В частности, сообщается, что поражено.

1 самолет (предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34);

1 вертолет (Ка-52);

5 БпЛА (ОТР);

1 крылатую ракету.

Напомним, за сутки 18 апреля противовоздушная оборона Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожила семь воздушных целей роSSийских оккупантов.

В частности, украинские воины уничтожили истребитель Су-30, 4 БПЛА оперативно-тактического уровня и 2 крылатые ракеты.