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2022-04-20
19 апреля украинская ПВО поразила 9 целей, в том числе самолет и вертолет
Также поражены 5 БпЛА (ОТР) и 1 крылатая ракета.
Фото: Повітряні сили ЗСУ
В сутки, 19 апреля, противовоздушная оборона Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожила по меньшей мере девять воздушных целей роSSийских оккупантов.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
«19 апреля, на Востоке и Юге Украины противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск поражено 9 воздушных целей роSSийских оккупантов», – отмечается в сообщении.
В частности, сообщается, что поражено.
- 1 самолет (предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34);
- 1 вертолет (Ка-52);
- 5 БпЛА (ОТР);
- 1 крылатую ракету.
Напомним, за сутки 18 апреля противовоздушная оборона Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожила семь воздушных целей роSSийских оккупантов.
В частности, украинские воины уничтожили истребитель Су-30, 4 БПЛА оперативно-тактического уровня и 2 крылатые ракеты.