Глава Европейской рады посетил Бородянку: «История не забудет военные преступления»

Бородянку также посетили посол ЕС в Украине Матти Маасикас и вице-премьер по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует ZN.ua.

Глава Европейской рады посетил Бородянку: «История не забудет военные преступления»
© Шарль Мишель/Twitter

Президент Европейской рады Шарль Мишель посетил освобожденную от оккупантов Бородянку в Киевской области.

Вместе с ним Бородянку также посетили посол ЕС в Украине Матти Маасикас и вице-премьер по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Глава Европейского совета заявил: "В Бородянке. Как Буча и многие другие города в Украине. История не забудет военные преступления, которые были совершены. Не может быть мира без справедливости".


Анна Конюченко, ZN.ua

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