Глава Европейской рады посетил Бородянку: «История не забудет военные преступления»

Президент Европейской рады Шарль Мишель посетил освобожденную от оккупантов Бородянку в Киевской области.

Вместе с ним Бородянку также посетили посол ЕС в Украине Матти Маасикас и вице-премьер по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Ольга Стефанишина.