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2022-04-20
Глава Европейской рады посетил Бородянку: «История не забудет военные преступления»
Бородянку также посетили посол ЕС в Украине Матти Маасикас и вице-премьер по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует
© Шарль Мишель/Twitter
Президент Европейской рады Шарль Мишель посетил освобожденную от оккупантов Бородянку в Киевской области.
Вместе с ним Бородянку также посетили посол ЕС в Украине Матти Маасикас и вице-премьер по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Глава Европейского совета
Анна Конюченко, ZN.ua