"Никакого сотрудничества с оккупантами": Зеленский поблагодарил жителей оккупированных городов за сопротивление

После 55 дней войны россиянам удалось перетащить на свою сторону разве что некоторых маргиналов.

"Никакого сотрудничества с оккупантами": Зеленский поблагодарил жителей оккупированных городов за сопротивление
Фото: скріншот

Президент Владимир Зеленский поблагодарил жителей оккупированных россиянами населенных пунктов за отказ сотрудничать с врагом.

Об этом он заявил в видеообращении.

"На юге нашей страны оккупанты пытаются демонстрировать хотя бы что-то, что можно подать в РоSSии как будто бы готовность украинцев сотрудничать с роSSийскими структурами. Выглядит это жалко. После 55 дней войны оккупантам удалось перетянуть на свою сторону разве что некоторых маргиналов. Ситуация вполне понятна - украинцы во всех регионах нашего государства поддерживают украинское национальное единство. Поддерживают нашу национальную государственность", – сказал президент.

Зеленский отметил, что благодарен всем жителям временно оккупированных городов – Херсона, Каховки, Мелитополя и всех других общин – за эту четкую позицию.

"Никакого сотрудничества с оккупантами. Никакой поддержки коллаборантов. Чем принципиальнее мы будем, чем принципиальнее будете вы, тем быстрее вернется нормальная жизнь", - подчеркнул он.

Напомним, роSSийские военные готовят ряд "референдумов" в оккупированных населенных пунктах. В Херсонской области они уже печатают бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты для проведения голосования на "референдуме" по созданию псевдореспублики "ХНР". В городе Снигиревка Николаевской области жителей призывают в определенное время прийти на участки. А в оккупированной Снегиревке Запорожской области роSSийские войска начали "перепись" населения лиц пенсионного возраста.



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