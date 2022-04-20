"Никакого сотрудничества с оккупантами": Зеленский поблагодарил жителей оккупированных городов за сопротивление
После 55 дней войны россиянам удалось перетащить на свою сторону разве что некоторых маргиналов.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил жителей оккупированных россиянами населенных пунктов за отказ сотрудничать с врагом.
Об этом он заявил в видеообращении.
"На юге нашей страны оккупанты пытаются демонстрировать хотя бы что-то, что можно подать в РоSSии как будто бы готовность украинцев сотрудничать с роSSийскими структурами. Выглядит это жалко. После 55 дней войны оккупантам удалось перетянуть на свою сторону разве что некоторых маргиналов. Ситуация вполне понятна - украинцы во всех регионах нашего государства поддерживают украинское национальное единство. Поддерживают нашу национальную государственность", – сказал президент.
Зеленский отметил, что благодарен всем жителям временно оккупированных городов – Херсона, Каховки, Мелитополя и всех других общин – за эту четкую позицию.
"Никакого сотрудничества с оккупантами. Никакой поддержки коллаборантов. Чем принципиальнее мы будем, чем принципиальнее будете вы, тем быстрее вернется нормальная жизнь", - подчеркнул он.
Напомним, роSSийские военные готовят ряд "референдумов" в оккупированных населенных пунктах. В Херсонской области они уже печатают бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты для проведения голосования на "референдуме" по созданию псевдореспублики "ХНР". В городе Снигиревка Николаевской области жителей призывают в определенное время прийти на участки. А в оккупированной Снегиревке Запорожской области роSSийские войска начали "перепись" населения лиц пенсионного возраста.