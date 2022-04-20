Епифаний провозгласил гетмана Петра Сагайдачного покровителем украинского войска, - Минкультуры

Действе прошло в Софии Киевской, предстоятель ПЦУ также освятил копию гетманского легендарного меча.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провозгласил гетмана Петра Сагайдачного покровителем украинского войска. В Софии Киевской, где состоялись торжества, также освятили реплику легендарного меча Сагайдачного.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.

В Минкультуры сообщили, что копия меча, изготовленная в 2018 году, находилась на затопленном корабле "Гетьман Сагайдачный".

Фото: Facebook/Міністерство культури та інформаційної політики України

Фото: Facebook/Міністерство культури та інформаційної політики України

"Чтобы корабль не достался врагу, его вывели из строя в первые дни роSSийско-украинской войны. Копию меча помогли найти вице-адмирал ВМС ВСУ Сергей Гайдук и капитан І ранга, заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Урсол. Так спасенный меч прибыл в Софийский собор", - отметили в пресс-службе министерства.

Напомним, 25 марта, в день, когда католики отмечают праздник Благовещения, Папа Римский Франциск вместе с епископами всей Католической церкви впервые объявил молитву о посвящении и поручении Украины, РоSSии и всего человечества Непорочному Сердцу Богородицы.