В Днепре живут дочери подполковника из рф, который отправляет солдат уничтожать украинцев: "плевать на них хотел"

оккупанты, колонна, роSSийская техника

Теперь дочери военного преступника прекратили с ним всяческое общение и заблокировали его номер.

Замкомандира одной из воинских частей оккупационной путинской армии Юрий Червяков отправляет солдат убивать украинцев несмотря на то, что в Днепре живут две его дочери Анастасия и Виктория. Об этом сообщает днепровский сайт "Горсовет".

Как сообщает издание, в 2002 году Червяков развелся с женой и выбросил на улицу не только ее, но и дочерей, которым было на то время 5 и 8 лет. Женщина, оставшаяся без крыши над головой, работы и средств к существованию, выехала в Украину к родственникам.

О существовании дочерей путинский вояка попросту забыл и плевать на них хотел, после того, как завел новую семью. Все его отцовские чувства умещались в редкие поздравления с праздниками.

Когда в феврале 2022 года появилась тревожная информация о готовящемся нападении россии на Украину и Анастасия с Викторией позвонили отцу, чтобы узнать у него, как у военного, стоит ли им опасаться и уехать из Днепра. На вопросы дочерей по телефону биологический отец сообщил, что россия не начала войну против Украины, а они проводят спецоперацию по уничтожению «нациков».

Теперь дочери военного преступника прекратили с ним всяческое общение и заблокировали его номер. Сейчас Анастасия и Виктория помогают ВСУ, чтобы украинские защитники скорее освободили Украину от оккупантов.


Александра Павленко, politeka.net

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