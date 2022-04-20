"Москва" теперь принадлежит Украине. Правда, у утопленника уже другое имя

Это отвечает нормам Международной конвенции ЮНЕСКО от 2006 года, информирует ZN.ua.

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Ракетный крейсер "Москва", еще недавно принадлежавший РоSSии и являвшийся флагманом Черноморского флота, теперь собственность Украины, поскольку потону он в 50 километрах от нашего берега. По данным журналистов ТСН, с 15 апреля он принадлежит Центральному военно-морскому музею Украины под руководством Сергея Воронова.

Сам Воронцов рассказывает, что теперь у крейсера другое название – не "Москва", а объект подводного культурного наследия №2064. Именно так его внесли в реестр.

"Это (место, в котором "Москва" затонула - ред.) исключительные экономические воды Украины, и согласно Международной конвенции ЮНЕСКО от 2006 года, которую Украина ратифицировала,... все следы человеческой жизнедеятельности на дне Черного моря являются собственностью государства Украина", - отметил Воронов.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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