В Японии посвятили Украине очередной номер одного из журналов – НСЖУ
Издание пишет о войне и о том, как нам добиться от РоSSии возмещения ущерба
В Японии местный журнал решил поддержать Украину – свой апрельский выпуск издание посвятило событиям в нашей стране и отважной борьбе украинцев с роSSийскими оккупантами. Об этом 20 апреля на своем сайте
Как следует из сообщения НСЖУ, электронную версию посвященного Украине номера журнала прислал редактор и глава известного Японского фонда будущих поколений (Japan Offspring Fund) Джуничи Ковака. Эта неправительственная японская организация реализует социальный проект помощи украинским "чернобыльцам".
"Сам факт выхода в свет издания о ситуации в Украине и обнародованные в нем предложения экспертов, как и чем помочь Киеву – важный сигнал японскому обществу", – отметил глава НСЖУ Сергей Томиленко.
В журнале, пишущем о безопасности пищевых продуктов и жизни, рассказывают о ситуации в регионах, приближенных к зоне отчуждения ЧАЭС. Сейчас авторы журнала призывают своих земляков и бизнес корпорации активно помогать Киеву.