В Японии посвятили Украине очередной номер одного из журналов – НСЖУ

В Японии местный журнал решил поддержать Украину – свой апрельский выпуск издание посвятило событиям в нашей стране и отважной борьбе украинцев с роSSийскими оккупантами. Об этом 20 апреля на своем сайте сообщил Национальный союз журналистов Украины.

Как следует из сообщения НСЖУ, электронную версию посвященного Украине номера журнала прислал редактор и глава известного Японского фонда будущих поколений (Japan Offspring Fund) Джуничи Ковака. Эта неправительственная японская организация реализует социальный проект помощи украинским "чернобыльцам".

"Сам факт выхода в свет издания о ситуации в Украине и обнародованные в нем предложения экспертов, как и чем помочь Киеву – важный сигнал японскому обществу", – отметил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Один из разворотов японского журнала об Украине НСЖУ