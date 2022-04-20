В Японии посвятили Украине очередной номер одного из журналов – НСЖУ

Издание пишет о войне и о том, как нам добиться от РоSSии возмещения ущерба

В Японии посвятили Украине очередной номер одного из журналов – НСЖУ
© НСЖУ

В Японии местный журнал решил поддержать Украину – свой апрельский выпуск издание посвятило событиям в нашей стране и отважной борьбе украинцев с роSSийскими оккупантами. Об этом 20 апреля на своем сайте сообщил Национальный союз журналистов Украины.

Как следует из сообщения НСЖУ, электронную версию посвященного Украине номера журнала прислал редактор и глава известного Японского фонда будущих поколений (Japan Offspring Fund) Джуничи Ковака. Эта неправительственная японская организация реализует социальный проект помощи украинским "чернобыльцам".

"Сам факт выхода в свет издания о ситуации в Украине и обнародованные в нем предложения экспертов, как и чем помочь Киеву – важный сигнал японскому обществу", – отметил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Один из разворотов японского журнала об Украине
Один из разворотов японского журнала об Украине
НСЖУ

В журнале, пишущем о безопасности пищевых продуктов и жизни, рассказывают о ситуации в регионах, приближенных к зоне отчуждения ЧАЭС. Сейчас авторы журнала призывают своих земляков и бизнес корпорации активно помогать Киеву.


Юлія Лавришин, ZN.ua

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