На Донбассе за сутки украинские защитники отбили 10 атак оккупантов – Арестович

Главным направлением сосредоточения сил противника остается направление от Изюма на Славянск, информирует ZN.ua.

На Донбассе за сутки украинские защитники отбили 10 атак оккупантов – Арестович
© Офис президента

Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что на территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отбили 10 атак роSSийских оккупантов.

"На территории Донецкой и Луганской областей, где враг сосредоточивает основные усилия, отражены 10 атак роSSийских оккупантов, уничтожены 12 танков, 20 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники, 1 артиллерийская система", - отметил Арестович на брифинге.

Он подчеркнул, что главным направлением сосредоточения сил противника остается направление от Изюма на Славянск.

Отбита попытка штурма оккупантами Рубежного и Попасной в Луганской области.

На херсонском направлении войска РФ пытаются выйти на границы области в сторону Николаева. Николаев обстреливают. ВСУ ведут тактические действия по уничтожению войск РФ.

В Запорожской области по направлению Гуляйполя войска РФ пытаются осторожно продвигаться небольшими тактическими ротными группами – ориентировочно 100 человек с техникой.

В Харьковской области продолжаются бои.

"Генштаб ВСУ заявляет о нескольких уволенных населенных пунктах. То есть там мы понемногу тактически наступаем", - добавил Арестович.


Анна Конюченко, ZN.ua

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