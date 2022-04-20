Демонического "русского мира" не будет: в ОП рассказали о стратегии деоккупации юга Украины

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что власть Украины уже разработала стратегию деоккупации всех населенных пунктов на юге. Об этом он отметил во время интервью УП .

"Можете даже не сомневаться в том, что у государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины. Во-первых, армия. Кратко и ясно. Во-вторых, более 90% простых людей на оккупированных территориях четко заявляют о своей проукраинской позиции. Поэтому не будет никакой заморозки конфликта, не будет даже временной оккупации, не будет никаких фейковых "ХНР" или чего-то подобного. Будет только Херсонская область Украины", — заверил Подоляк.

Он добавил, что власть ни в коем случае не забыла об украинцах, которые находятся под оккупацией. Официальный Киев имеет полную информацию о том, что там происходит.

Подоляк также рассказал, что местное население активно противостоит попыткам захватчиков провести "псевдореферендумы". Граждане делают все возможное, чтобы показать, что на этих территориях невозможно существование "демонического "русского мира".