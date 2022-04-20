Демонического "русского мира" не будет: в ОП рассказали о стратегии деоккупации юга Украины

Официальный Киев имеет полную информацию о том, что там происходит, информирует ZN.ua.

Демонического

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что власть Украины уже разработала стратегию деоккупации всех населенных пунктов на юге. Об этом он отметил во время интервью УП.

"Можете даже не сомневаться в том, что у государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины. Во-первых, армия. Кратко и ясно. Во-вторых, более 90% простых людей на оккупированных территориях четко заявляют о своей проукраинской позиции. Поэтому не будет никакой заморозки конфликта, не будет даже временной оккупации, не будет никаких фейковых "ХНР" или чего-то подобного. Будет только Херсонская область Украины", — заверил Подоляк.

Он добавил, что власть ни в коем случае не забыла об украинцах, которые находятся под оккупацией. Официальный Киев имеет полную информацию о том, что там происходит.

Подоляк также рассказал, что местное население активно противостоит попыткам захватчиков провести "псевдореферендумы". Граждане делают все возможное, чтобы показать, что на этих территориях невозможно существование "демонического "русского мира".


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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