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2022-04-20
В офисе президента заявили, что у Европы нет вариантов будущего, где присутствует путинская РоSSия
Подоляк отметил, что ни бизнес, ни экономика не стоят мученецких смертей от роSSийских ракет, информирует
© Офис президента
Советник главы офиса президента Михаил Подоляк
Подоляк согласился с утверждением канцлера Германии Олафа Шольца, что навязанный мир, которым его видит Путин, неприемлем.
"У Европы нет вариантов будущего, в которых присутствует путинская РоSSия. Ни бизнес, ни экономика, ни газовый транзит не стоят мученических смертей тысяч людей от роSSийских ракет и вечного страха перед варварами", - подчеркнул Подоляк.
Анна Конюченко, ZN.ua