В офисе президента заявили, что у Европы нет вариантов будущего, где присутствует путинская РоSSия

Подоляк отметил, что ни бизнес, ни экономика не стоят мученецких смертей от роSSийских ракет, информирует ZN.ua.

В офисе президента заявили, что у Европы нет вариантов будущего, где присутствует путинская РоSSия
© Офис президента

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у Европы нет вариантов будущего, в которых присутствует путинская РоSSия.

Подоляк согласился с утверждением канцлера Германии Олафа Шольца, что навязанный мир, которым его видит Путин, неприемлем.

"У Европы нет вариантов будущего, в которых присутствует путинская РоSSия. Ни бизнес, ни экономика, ни газовый транзит не стоят мученических смертей тысяч людей от роSSийских ракет и вечного страха перед варварами", - подчеркнул Подоляк.


Анна Конюченко, ZN.ua

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