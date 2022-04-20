В офисе президента заявили, что у Европы нет вариантов будущего, где присутствует путинская РоSSия

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил , что у Европы нет вариантов будущего, в которых присутствует путинская РоSSия.

Подоляк согласился с утверждением канцлера Германии Олафа Шольца, что навязанный мир, которым его видит Путин, неприемлем.

"У Европы нет вариантов будущего, в которых присутствует путинская РоSSия. Ни бизнес, ни экономика, ни газовый транзит не стоят мученических смертей тысяч людей от роSSийских ракет и вечного страха перед варварами", - подчеркнул Подоляк.