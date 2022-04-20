СБУ в Харьковской области нашла законспирированный склад с боеприпасами и комплектующими к военной технике на $200 тысяч

В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила законспирированный склад с боеприпасами и комплектующими в военную технику на сумму 200 млн долларов, сообщили в СБУ . По предварительным данным, детали предназначались для роSSийской техники.

«Все это оборудование уже передано на нужды ВСУ. По предварительным данным, имеющиеся там детали были предназначены для подбитой техники РоSSии, которую враг собирался ремонтировать во время наступления. Однако благодаря сопротивлению украинских защитников Харьков оказался не по зубам оккупантам. А усилиями СБУ вся изъятая партия вооружения будет использована для защиты нашего государства», – говорится в сообщении.

Так, в результате обысков СБУ изъяла и передала Министерству обороны Украины:

60 полнокомплектных танковых двигателей;

большое количество запчастей и комплектующих к бронетехнике.

В отдельных помещениях правоохранители обнаружили 26 управляемых ракет класса «воздух-воздух».