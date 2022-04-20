СБУ в Харьковской области нашла законспирированный склад с боеприпасами и комплектующими к военной технике на $200 тысяч

Комплектующие и боеприпасы были изъяты и переданы Минобороны Украины, информирует ZN.ua.

СБУ в Харьковской области нашла законспирированный склад с боеприпасами и комплектующими к военной технике на $200 тысяч
© СБУ

В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила законспирированный склад с боеприпасами и комплектующими в военную технику на сумму 200 млн долларов, сообщили в СБУ. По предварительным данным, детали предназначались для роSSийской техники.

«Все это оборудование уже передано на нужды ВСУ. По предварительным данным, имеющиеся там детали были предназначены для подбитой техники РоSSии, которую враг собирался ремонтировать во время наступления. Однако благодаря сопротивлению украинских защитников Харьков оказался не по зубам оккупантам. А усилиями СБУ вся изъятая партия вооружения будет использована для защиты нашего государства», – говорится в сообщении.

Так, в результате обысков СБУ изъяла и передала Министерству обороны Украины:

  • 60 полнокомплектных танковых двигателей;
  • большое количество запчастей и комплектующих к бронетехнике.

В отдельных помещениях правоохранители обнаружили 26 управляемых ракет класса «воздух-воздух».

«СБУ установила, что имеющееся на этом складе оборудование было похищено ранее из военных арсеналов. А накануне вторжения владельцы склада собирались пойти на сотрудничество с оккупационными войсками и предоставить технику для нужд врага. СБУ установила причастных к преступлению и принимает меры по их задержанию», – добавили в СБУ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
Блогеру Антону Птушкину запретили въезд в РоSSию из-за антивоенной позицииБлогеру Антону Птушкину запретили въезд в РоSSию из-за антивоенной позиции
Войска РФ обстреляли 12 городов и сел в Донецкой областиВойска РФ обстреляли 12 городов и сел в Донецкой области
Предприниматели, журналисты, адвокаты: в Запорожской области оккупанты массово похищают людейПредприниматели, журналисты, адвокаты: в Запорожской области оккупанты массово похищают людей
В Луганской области мужчина бросил гранату в полицейских: есть жертвыВ Луганской области мужчина бросил гранату в полицейских: есть жертвы
В городе Николаевской области россияне готовят "референдум" для присоединения к временно оккупированному Крыму — разведкаВ городе Николаевской области россияне готовят "референдум" для присоединения к временно оккупированному Крыму — разведка
ВСУ пошли в контрнаступление в районе Марьянки Донецкой области — ГенштабВСУ пошли в контрнаступление в районе Марьянки Донецкой области — Генштаб
Зеленский ветировал закон о возобновлении военной прокуратурыЗеленский ветировал закон о возобновлении военной прокуратуры
РоSSийские оккупанты принудительно мобилизуют жителей Изюма в Харьковской области — ДенисоваРоSSийские оккупанты принудительно мобилизуют жителей Изюма в Харьковской области — Денисова
Украинские военные уничтожили склад боеприпасов роSSийских оккупантовУкраинские военные уничтожили склад боеприпасов роSSийских оккупантов
В Запорожской области оккупанты похитили сотрудников полиции и ГСЧС и издевались над украинским пленным бойцом, - АрефьевВ Запорожской области оккупанты похитили сотрудников полиции и ГСЧС и издевались над украинским пленным бойцом, - Арефьев
Последние новости
Подгружаем последние новости