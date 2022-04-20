В Херсоне убили блогера Кулешова, – СМИ

По данным местных СМИ, у него были пророSSийские убеждения.

В Херсоне 20 апреля обнаружили убитым пророSSийского блоггера Валерия Кулешова. Об этом пишет местное издание "Мост" со ссылкой на данные в соцсетях и лидера херсонского Нацкорпуса Никиту Тютюнника.

Информацию подтвердили друзья погибшего.

Кулешова убили из огнестрельного оружия вблизи подъезда его дома. Он был в автомобиле.

"Валерий Кулешов до 2015 года работал в милиции. Сначала опером в Днепровском РОВД, а затем следователем в Комсомольском. Имел статус участника АТО. С 2016 года активно развивал паблики в соцсетях. В этот же период начал работать с Кириллом Стремоусовым. До 2019 года Кулешов и Стремосусов активно работали в паре. Устраивая политические провокации", – пишет "Мост".

Журналисты утверждают, что Кулешов и Стремосусов хоть и дистанцировались друг от друга, но поддерживали связи, а в 2021 году якобы вместе угрожали местному журналисту.

"С начала активной фазы войны Кулешов вел прямые трансляции с мест боев. После захвата россиянами Херсона начал волонтерскую карьеру, выбрав себе в качестве штаба бывший офис партии Игоря Колихаева “Нам здесь жить”. Очевидно, что оккупанты его, в отличие от других волонтеров, не трогали. Там неоднократно видели депутатов городского совета и активистов", – пишут херсонские журналисты.