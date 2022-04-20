Подразделения Национальной гвардии с начала войны обнаружили 170 вражеских диверсантов

У задержанных изъяли 33 единицы огнестрельного оружия и почти 500 патронов.

Подразделения Национальной гвардии с начала войны обнаружили 170 вражеских диверсантов
Фото: Національна поліція України

С начала нападения РоSSии 24 февраля подразделения Национальной гвардии Украины задержали 1733 человека, из которых 170 – представители диверсионно-разведывательных групп. Их передали Службе безопасности Украины.

Об этом на пресс-конференции заявил начальник отдела обеспечения общественной безопасности Национальной гвардии Александр Гриценко.

«С начала нападения РоSSии 24 февраля подразделения Нацгвардии задержали 1733 человека, из которых 170 – представители диверсионно-разведывательных групп. Их передали Службе безопасности», – сказал он.

По его словам, у задержанных изъяли 33 единицы огнестрельного оружия и почти 500 патронов, 15 единиц холодного оружия, 29 гранат и более килограмма наркотиков, добавил Гриценко.

Он призвал граждан быть осторожными, учитывая, что на днях правоохранители обнаружили в одном из столичных районов растяжку.

«Сейчас наши пешие патрули вовлечены в общественную безопасность. Мы делаем все возможное, чтобы обезопасить наших граждан», – сказал представитель Нацгвардии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
В течение суток ВСУ уничтожили девять вражеских воздушных целейВ течение суток ВСУ уничтожили девять вражеских воздушных целей
В Попасной и Рубежном свет, газ и водоснабжение уже не возобновить до конца войныВ Попасной и Рубежном свет, газ и водоснабжение уже не возобновить до конца войны
Москва начала "чистки" руководителей ОРЛО, – разведкаМосква начала "чистки" руководителей ОРЛО, – разведка
Переполох в "ЛНР": Москва из-за провалов на фронте начала чистки главарейПереполох в "ЛНР": Москва из-за провалов на фронте начала чистки главарей
С начала вторжения РФ в Украине погибли 2 072 мирных жителя — ООНС начала вторжения РФ в Украине погибли 2 072 мирных жителя — ООН
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
"Полное уничтожение противника": Арестович рассказал о следующем этапе войны"Полное уничтожение противника": Арестович рассказал о следующем этапе войны
Стол переговоров или поле боя: Кулеба рассказал, от чего будет зависеть окончание войныСтол переговоров или поле боя: Кулеба рассказал, от чего будет зависеть окончание войны
Лавров заявил о начале нового этапа войны в УкраинеЛавров заявил о начале нового этапа войны в Украине
Арестович рассказал о третьей фазе войны: чего ожидатьАрестович рассказал о третьей фазе войны: чего ожидать
Последние новости
Подгружаем последние новости