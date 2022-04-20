Подразделения Национальной гвардии с начала войны обнаружили 170 вражеских диверсантов

У задержанных изъяли 33 единицы огнестрельного оружия и почти 500 патронов.

С начала нападения РоSSии 24 февраля подразделения Национальной гвардии Украины задержали 1733 человека, из которых 170 – представители диверсионно-разведывательных групп. Их передали Службе безопасности Украины.

Об этом на пресс-конференции заявил начальник отдела обеспечения общественной безопасности Национальной гвардии Александр Гриценко.

«С начала нападения РоSSии 24 февраля подразделения Нацгвардии задержали 1733 человека, из которых 170 – представители диверсионно-разведывательных групп. Их передали Службе безопасности», – сказал он.

По его словам, у задержанных изъяли 33 единицы огнестрельного оружия и почти 500 патронов, 15 единиц холодного оружия, 29 гранат и более килограмма наркотиков, добавил Гриценко.

Он призвал граждан быть осторожными, учитывая, что на днях правоохранители обнаружили в одном из столичных районов растяжку.

«Сейчас наши пешие патрули вовлечены в общественную безопасность. Мы делаем все возможное, чтобы обезопасить наших граждан», – сказал представитель Нацгвардии.