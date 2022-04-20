Шарль Мишель посетил Бородянку: "Не может быть мира без справедливости"

"История не забудет военные преступления, которые здесь были совершены".

Президент Европейского совета Шарль Мишель посетил Бородянку в Киевской области, которую освободили от оккупантов 1 апреля.

Об этом говорится в его Твиттере.

“В Бородянке. Как Буча и многие другие города в Украине. История не забудет военные преступления, которые здесь были совершены. Не может быть мира без справедливости», – сказал он.

Вместе с главой Евросовета в город приехала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Фото: twitter.com/eucopresident

Две трети разрушенных домов, метки оккупантов, сожжены авто. Фоторепортаж из Бородянки через 18 дней после освобождения

Напомним, Шарль Мишель прибыл с визитом в Киев сегодня.

Враг зашел в Бородянку 27 февраля и оставался там до 1 апреля. По словам министра регионального развития Алексея Чернышева, здесь повреждены или уничтожены две трети многоэтажек. Восемь многоквартирных домов демонтируют – восстановлению они не подлежат.

Точное количество погибших от рук врага все еще неизвестно – спасатели продолжают разбирать завалы. По состоянию на 17 апреля спасатели обнаружили 41 тело.