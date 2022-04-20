10 стран ЕС вооружали РоSSию после 2014 года, вопреки резолюции Европаралмента

10 стран-членов Европейского Союза 8 лет после нападения РоSSии на Украину и оккупации части территорий в 2014 году продолжали продавать РФ оружие, даже вопреки запрещающему решению Европарламента. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Согласно данным Investigative Europe , больше всего продавали Франция и Германия, информирует ZN.ua .

В тоже время, данные из всех официальных реестров экспорта вооружений ЕС-27 показывают, что в период с 2015 по 2020 год не менее 10 стран-членов ЕС экспортировали в РоSSию оружия на общую сумму 347 миллионов евро. В частности, это Франция, Германия, Италия, Австрия, Болгария, Чехия, Хорватия, Финляндия, Словакия и Испания .

Все эти страны в разной степени продали РоSSии "военную технику" вопреки запрещающему решению Совета Европы. Однако львиная доля поставок - на 274 миллиона евро, пришлась именно на Германию и Францию.

При этом, 31 июля 2014 года Европейский парламент принял Решение , запрещающее продажу РоSSии оружия, военной техники и товаров двойного назначения, в связи с дестабилизацией ситуации Россией в Украине.

Напомним, при принятии резолюции Европарламент выражал "сожаление, что некоторые государства-члены (ЕС), проявляют разобщенность и отсутствие солидарности".