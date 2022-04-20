Путин хочет провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях двух украинских областей — разведка

Что это, если не геноцид?

Путин хочет провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях двух украинских областей — разведка
© unsplash/markusspiske

Главное управление разведки Минобороны сообщает, что роSSийский диктатор Владимир Путин планирует провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Для этого планируют провести "псевдореферендумы".

"После ее (мобилизации – ред.) проведение ФСБ РФ планирует бросить "мобилизованных" украинцев на самые горячие участки фронта на штурм позиций ВСУ под контролем заградительных отрядов. Фактически это попытка уничтожить Украину руками самих украинцев", — объясняют в разведке.

Для того чтобы провести там "псевдореферендумы", оккупанты обманом получают личные данные украинцев - якобы для получения гумпомощи или соцвыпла.

"В дни "голосования" сотрудники ФСБ будут заполнять бюллетени, пользуясь полученной информацией, без согласия и физического присутствия самих украинцев", – предупредили в разведке.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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