"Мобилизированных" украинцев хотят бросить на самые горячие участки фронта на штурм позиций ВСУ под контролем заградительных отрядов.

Президент РоSSии Владимир Путин планирует провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

“Псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей преследуют цель объявления принудительной “мобилизации”. После ее проведения ФСБ РФ планирует бросить "мобилизованных" украинцев на горячие участки фронта на штурм позиций ВСУ под контролем заградительных отрядов. Фактически, это попытка уничтожить Украину руками самих украинцев”, – говорится в сообщении.

Отметим, для проведения референдумов заранее собираются личные данные жителей временно оккупированных территорий, якобы для получения гуманитарной помощи или социальных выплат.

В день голосования сотрудники ФСБ будут заполнять бюллетени, пользуясь полученной информацией, без согласия и физического присутствия самих украинцев.

Указанная спецоперация преследует следующие цели:

уничтожение представителей украинского этноса,

проведение пропагандистских мероприятий с навязыванием населению РоSSии и мира мифа о том, что освобожденное от нацистов население областей начало бороться с националистическими батальонами.

Напомним, роSSийские захватчики продолжают силовую мобилизацию в так называемых Л/ДНР. Мужчин ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир и просто снимают с автобусов.