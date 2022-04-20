РФ планирует провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, - ГУР

"Мобилизированных" украинцев хотят бросить на самые горячие участки фронта на штурм позиций ВСУ под контролем заградительных отрядов.

РФ планирует провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, - ГУР

Президент РоSSии Владимир Путин планирует провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

“Псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей преследуют цель объявления принудительной “мобилизации”. После ее проведения ФСБ РФ планирует бросить "мобилизованных" украинцев на горячие участки фронта на штурм позиций ВСУ под контролем заградительных отрядов. Фактически, это попытка уничтожить Украину руками самих украинцев”, – говорится в сообщении.

Отметим, для проведения референдумов заранее собираются личные данные жителей временно оккупированных территорий, якобы для получения гуманитарной помощи или социальных выплат.

В день голосования сотрудники ФСБ будут заполнять бюллетени, пользуясь полученной информацией, без согласия и физического присутствия самих украинцев.

Указанная спецоперация преследует следующие цели:

  • уничтожение представителей украинского этноса,

  • проведение пропагандистских мероприятий с навязыванием населению РоSSии и мира мифа о том, что освобожденное от нацистов население областей начало бороться с националистическими батальонами.

Напомним, роSSийские захватчики продолжают силовую мобилизацию в так называемых Л/ДНР. Мужчин ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир и просто снимают с автобусов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
Путин хочет провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях двух украинских областей — разведкаПутин хочет провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях двух украинских областей — разведка
Предприниматели, журналисты, адвокаты: в Запорожской области оккупанты массово похищают людейПредприниматели, журналисты, адвокаты: в Запорожской области оккупанты массово похищают людей
Оккупанты проводят минирование временно оккупированных территорий — МинобороныОккупанты проводят минирование временно оккупированных территорий — Минобороны
В Запорожской области оккупанты похитили сотрудников полиции и ГСЧС и издевались над украинским пленным бойцом, - АрефьевВ Запорожской области оккупанты похитили сотрудников полиции и ГСЧС и издевались над украинским пленным бойцом, - Арефьев
Байден все еще не планирует посетить Украину — Белый домБайден все еще не планирует посетить Украину — Белый дом
РоSSия не разрешит провести эвакуацию из Мариуполя. Не надо иллюзий, - ПодолякРоSSия не разрешит провести эвакуацию из Мариуполя. Не надо иллюзий, - Подоляк
В Запорожской области зафиксировали уже 155 фактов похищения мирных жителей оккупантамиВ Запорожской области зафиксировали уже 155 фактов похищения мирных жителей оккупантами
Австрия может провести собственное расследование военных преступлений роSSийской армии в УкраинеАвстрия может провести собственное расследование военных преступлений роSSийской армии в Украине
Зеленский: Ответом на попытку рублевой оккупации областей Украины должны быть санкции по всей банковской системе РФЗеленский: Ответом на попытку рублевой оккупации областей Украины должны быть санкции по всей банковской системе РФ
Говорить о войсках РФ с родственниками на оккупированных территориях опасно - МинцифраГоворить о войсках РФ с родственниками на оккупированных территориях опасно - Минцифра
Последние новости
Подгружаем последние новости