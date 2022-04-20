Bloomberg: В Кремле растет недовольство войной против Украины

Уже почти 8 недель прошло после того, как Владимир Путин отдал приказ начать вторжение в Украину. РоSSийская армия потерпела тяжелые утраты, а РоSSия оказалась в беспрецедентной международной изоляции. Теперь в Кремле появилась небольшая, но с каждым днем все большая группа сомневающихся в правильности решения начать эту войну.

Об этом пишет Bloomberg , добавляя, что недовольные представители правящей элиты занимают высокие посты в роSSийском правительстве или же в управлении государственными компаниями. Они убеждены, что вторжение было катастрофической ошибкой, которая отбросит РоSSию на многие годы. Об этом изданию рассказали 10 источников, напрямую знающих о ситуации в Кремле. Все собеседники издания согласились говорить на условиях анонимности из-за страха за личную безопасность.