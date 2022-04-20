Bloomberg: В Кремле растет недовольство войной против Украины
Часть роSSийских элит опасается, что вторжение было катастрофической ошибкой, но инсайдеры говорят, что Путин не отступит и ему не грозит потеря власти, информирует
Уже почти 8 недель прошло после того, как Владимир Путин отдал приказ начать вторжение в Украину. РоSSийская армия потерпела тяжелые утраты, а РоSSия оказалась в беспрецедентной международной изоляции. Теперь в Кремле появилась небольшая, но с каждым днем все большая группа сомневающихся в правильности решения начать эту войну.
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По их словам, пока нет никаких шансов на то, чтобы Путин сменил свой курс. И в РоSSии никто не собирается бросить ему вызов. Все больше сокращая круг наиболее надежных и жестких советников, Путин отверг все попытки роSSийских чиновников предупредить его о высокой политической и экономической цене войны. Некоторые роSSийские чиновники сказали журналистам Bloomberg, что они разделяют страх разведки США о возможном решении Путина применить ядерное оружие, если его «историческая миссия» провалится. Поддержка войны против Украины остается большой среди большей части роSSийской элиты. Многие инсайдеры в публичных заявлениях и частных разговорах повторяют утверждение Кремля о том, что конфликт «с Западом» неизбежен. И что экономика адаптируется к санкциям, введенным США и союзниками. Общественная поддержка войны тоже сильна. Поэтому, несмотря на все потрясения из-за санкций, в РоSSии сохраняется определенная сюрреалистическая стабильность.