Уроженец Одессы Сергей Кобылаш руководил массированными ударами крылатыми ракетами по украинским городам и объектам инфраструктуры, что привело к значительным разрушениям и жертвам среди мирного населения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО Украины, информирует Апостроф .

В частности речь идет о бомбежках Мариуполя.

Ранее Кобылаш командовал роSSийской авиацией в Сирии, нанося ракетно-бомбовые удары по территории этой страны, что привело к многочисленным жертвам среди местного населения. Это было квалифицировано международным сообществом как военное преступление.

Также он принимал участие в агрессии Москвы против Грузии. Как командир 368 штурмового авиационного полка Кобылаш руководил действиями подчиненных и лично как пилот штурмовика бомбил грузинские города. За участие в убийстве мирного населения был отмечен Путиным званием "Героя РоSSии".

Кроме того он совершил десятки боевых вылетов и участвовал в неизбирательных бомбардировках территории Чечни, в том числе с использованием запрещенных кассетных и вакуумных бомб.