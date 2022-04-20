У Зеленского прокомментировали получение Киевом роSSийской версии мирного соглашения

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина изучит роSSийский вариант мирного договора, который уже передали Киеву .

"Украина еще в рамках стамбульского раунда передала стороне оппонентов свои предложения по формульным решениям. В том числе, касательно гарантий безопасности как обеспечения последующих ненападений на нашу страну. РоSSийская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Дальше - наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе, политико-юридического характера", — сказал Подоляк.