У Зеленского прокомментировали получение Киевом роSSийской версии мирного соглашения

У Зеленского прокомментировали получение Киевом роSSийской версии мирного соглашения
© Офис президента

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина изучит роSSийский вариант мирного договора, который уже передали Киеву.

"Украина еще в рамках стамбульского раунда передала стороне оппонентов свои предложения по формульным решениям. В том числе, касательно гарантий безопасности как обеспечения последующих ненападений на нашу страну. РоSSийская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Дальше - наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе, политико-юридического характера", — сказал Подоляк.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Удар по крейсеру "Москва": что происходит в Черном мореУдар по крейсеру "Москва": что происходит в Черном море
Блок рекламы


Похожие новости
РФ передала Украине свой вариант мирного договораРФ передала Украине свой вариант мирного договора
Это был его первый бой: на Киевщине 20-летний терробороновец остановил колонну роSSийской техникиЭто был его первый бой: на Киевщине 20-летний терробороновец остановил колонну роSSийской техники
Навальный впервые отреагировал на гибель «родственника» под Киевом: «Все обстоятельства указывают на…»Навальный впервые отреагировал на гибель «родственника» под Киевом: «Все обстоятельства указывают на…»
Австрия может провести собственное расследование военных преступлений роSSийской армии в УкраинеАвстрия может провести собственное расследование военных преступлений роSSийской армии в Украине
Мужчин ловят на улицах и снимают с автобусов: в СБУ рассказали об особенностях роSSийской мобилизации в ОРДЛОМужчин ловят на улицах и снимают с автобусов: в СБУ рассказали об особенностях роSSийской мобилизации в ОРДЛО
В Луганской области остается еще более 70 тыс. мирного населенияВ Луганской области остается еще более 70 тыс. мирного населения
Здесь побывал "русский мир": появились фото преступлений оккупантов против мирного населения на НиколаевщинеЗдесь побывал "русский мир": появились фото преступлений оккупантов против мирного населения на Николаевщине
"Прежде всего уничтожение Зеленского", - Данилов о планах РФ сразу после вторжения"Прежде всего уничтожение Зеленского", - Данилов о планах РФ сразу после вторжения
Разработчики "Нептуна" прокомментировали удар по крейсеру "Москва"
Выжили только старики: оккупанты в Андреевке под Киевом убили всех молодых людейВыжили только старики: оккупанты в Андреевке под Киевом убили всех молодых людей
Последние новости
Подгружаем последние новости