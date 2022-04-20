Мать матроса крейсера "Москва" опровергла официальную информацию Минобороны РФ – "Схемы"

На крейсере не было пожара – в него попали ракеты

Мать матроса крейсера
© Vasya21/GoodFon

Мать одного из матросов затонувшего роSSийского крейсера "Москва" опровергла официальную информацию Министерства обороны РоSSийской Федерации о том, что боекомплект взорвался после самовозгорания на судне, а не из-за попадания ракет. Об этом женщина рассказала журналистам программы "Схемы", ссылаясь на слова своего сына, выжившего и вышедшего с ней на связь 14 апреля.

Журналисты "Схем" идентифицируют моряков, находившихся на флагмане Черноморского флота РФ и пытаются найти их родителей. В частности мать одного из выживших матросов после разговора с сыном сообщила: все его слова о произошедшем на крейсере полностью противоречат распространенной роSSийским Минобороны информации. Имя женщины журналисты не разглашают.

«Сын мне позвонил по телефону 14-го в слезах и сказал: "Мама, ты понимаешь, что произошло? У нас запустили три ракеты! – рассказала женщина. – Часть ребят эвакуировали на фрегат "Макаров". Всех, кто выжил, доставили в Севастополь. Им дали телефоны, потому что они были, извините, только в трусах и тельняшках. У них все там осталось, и телефоны, и документы. Они без всего"».

Женщина спросила у сына о пожаре, который якобы возник на крейсере и вызвал детонирование боекомплекта. На что он ответил: "Нет, мама, это неправда. Никакой это не пожар".

«Он не просто так это говорит, не с головы взял. Рассказывает мне и плачет от пережившего ужаса. Ну, согласитесь, что он просто так бы это ни придумал. И это не деревянная шлюпка, которая просто так бы вспыхнула. Никто ничего не объясняет. Я просто не понимаю, почему радары на знаменитом крейсере, который был оснащен, не распознали эти ракеты "Нептун"», – прокомментировала она слова своего сына.

Также женщина со слов своего сына сообщила о по меньшей мере 40 погибших моряках из крейсера.


Юлія Лавришин, ZN.ua

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