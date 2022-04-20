Ненависть растет: роSSийские солдаты готовы прикончить своих командиров, аудиоперехват СБУ

Так один из рашистов рассказывает брату о страшных боях, попадании в кольцо, и о том, как их забыли на трое суток в лесу без воды и еды.

Русские солдаты настолько озлоблены на собственное руководство, что часть орков готова бунтовать против своих командиров.

Об этом свидетельствуют телефонные разговоры захватчиков, которые перехватили СБУ.

В СБУ сообщают, что озлобленность и ненависть роSSийских солдат на собственное руководство растет и орки готовы расстрелять командиров на месте или дождаться приезда домой и написать "целый том" заявлений в военную прокуратуру рф.

Так один из рашистов рассказывает брату о страшных боях, попадании в кольцо, и о том, как их забыли на трое суток в лесу без воды и еды. Также он жалуется, что командиры дают приказы стрелять по гражданским и угрожают статьей за дезертирство тем, кто покинет пост. И поражен тем, что их руководство ворует.

«Наше командование, они получили провизию: сигареты, питание… Знаешь, что они сделали? Руководство наше съеб*лось, нах*й, нас кинуло и съеб*лось», - жалуется солдат из рф.