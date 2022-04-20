ВСУ могут получить противокорабельные ракеты Brimstone: фото и характеристики

Великобритания намерена предоставить украинской армии противокорабельные ракеты Brimstone. Специалисты рассказали о ключевых характеристиках оружия, информирует Апостроф.

Описывают данные ракеты ряд СМИ, ссылаясь на специалистов военного дела.

Как отмечает Defense Express, ранее в ракетах был заложен принцип: "пустил – забыл". Их оснащали радиолокационными головками самонаведения миллиметрового диапазона, после войны в Афганистане в Brimstone добавили лазерную наводку - ведь боевые действия требовали включения оператора в их применение. Таким образом, ракеты стали двухрежимными.

Так, новейшая "двухрежимная" модель Brimstone способна направить себя на цель или с помощью собственного радара, руководствоваться оператором оружия как в воздухе, так и на земле - благодаря лазерному каналу.

Примечательно, что в воздухе несколько ракет одновременно могут находиться в формате "роя", уничтожая цели по разным траекториям.

Максимальная дальность пуска Brimstone модели I – с вертолета – 12 километров, с самолета – 20 километров.

Модели Brimstone II – с вертолета – 40-к, с самолета – 60 километров.

Дальности задекларированы при пусках с воздушных платформ, где имеют значение скорость в момент пуска.

Brimstone производства компании MBDA можно применять против стремительно движущихся наземных и морских целей. Это ракета класса "земля-земля" или "воздух-земля" весит 50 килограммов, длина – 1,8 метра при диаметре 180 миллиметров. Стоимость - около 138 тысяч долларов.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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