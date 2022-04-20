Оккупанты обстреляли Николаев и область, есть пострадавшие и погибшие, – МВД

Повреждены жилые дома, автомобили, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Минувшие сутки оккупанты обстреляли Николаев и населенные пункты области.

Об этом сообщил Телеграмм-канал Министерства внутренних дел Украины.

В результате атак есть пострадавшие и погибшие.

Повреждены жилые дома, автомобили, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры.

“Полицейские работают на местах событий и помогают местным жителям. Следователи фиксируют каждый факт военных преступлений в рамках уголовных производств, начатых по ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

Фото: МВС

Наряды полиции круглосуточно патрулируют улицы населенных пунктов области, вместе с военными несут службу на блокпостах и отрабатывают все поступающие от граждан сигналы. В течение 19 апреля их поступило 586.

Фото: МВС

Фото: МВС

Напомним, с начала войны в Николаеве погибли 86 человек, среди них – один ребенок.