Оккупанты обстреляли Николаев и область, есть пострадавшие и погибшие, – МВД

Повреждены жилые дома, автомобили, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Оккупанты обстреляли Николаев и область, есть пострадавшие и погибшие, – МВД
Фото: МВС

Минувшие сутки оккупанты обстреляли Николаев и населенные пункты области.

Об этом сообщил Телеграмм-канал Министерства внутренних дел Украины.

В результате атак есть пострадавшие и погибшие.

Повреждены жилые дома, автомобили, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры.

“Полицейские работают на местах событий и помогают местным жителям. Следователи фиксируют каждый факт военных преступлений в рамках уголовных производств, начатых по ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

Фото: МВС

Наряды полиции круглосуточно патрулируют улицы населенных пунктов области, вместе с военными несут службу на блокпостах и отрабатывают все поступающие от граждан сигналы. В течение 19 апреля их поступило 586.

Фото: МВС
Фото: МВС

Напомним, с начала войны в Николаеве погибли 86 человек, среди них – один ребенок.

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