Американская компания AeroVironmen передаст ВСУ 100 беспилотников Quantix Recon
Отправить БПЛА планируют уже на этой неделе.
Американская компания AeroVironment
«Это пожертвование предоставит украинским военным инструмент, который может летать незамеченным силами противника и не подвергаться влиянию радиочастотных глушителей, чтобы проводить точную и быструю разведку удаленных, недоступных областей динамично меняющегося поля боя. Так операторы могут быстро планировать и проверять миссии, чтобы защитить украинские сухопутные силы от опасности. Для AeroVironment большая честь поддерживать народ Украины», - сказал главный исполнительный директор AeroVironment Вахид Наваби.