Американская компания AeroVironmen передаст ВСУ 100 беспилотников Quantix Recon

Американская компания AeroVironment передаст Украине более 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Quantix Recon, а также предоставит бесплатное обучение по их использованию Министерству обороны Украины.

«Это пожертвование предоставит украинским военным инструмент, который может летать незамеченным силами противника и не подвергаться влиянию радиочастотных глушителей, чтобы проводить точную и быструю разведку удаленных, недоступных областей динамично меняющегося поля боя. Так операторы могут быстро планировать и проверять миссии, чтобы защитить украинские сухопутные силы от опасности. Для AeroVironment большая честь поддерживать народ Украины», - сказал главный исполнительный директор AeroVironment Вахид Наваби.