Кремлю "нечего сказать" о предполагаемом обмене Медведчука

В ОП предупреждали о таком развитии ситуации.

Кремлю
© Официциальный сайт Кремля

В Москве наконец-то прокомментировали запрос кума президента РФ Виктора Медведчука провести его обмен на гражданских и военных, которые сегодня находятся в блокаде Мариуполя. Правда, это лишь подтвердило догадки, что для Кремля это не первоочередной вопрос, если там вообще в этом заинтересованны.

"По этому сюжету сказать пока нечего", — ответил Песков росСМИ на вопрос о предполагаемом обмене.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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