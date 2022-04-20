Кремлю "нечего сказать" о предполагаемом обмене Медведчука

В Москве наконец-то прокомментировали запрос кума президента РФ Виктора Медведчука провести его обмен на гражданских и военных, которые сегодня находятся в блокаде Мариуполя. Правда, это лишь подтвердило догадки, что для Кремля это не первоочередной вопрос, если там вообще в этом заинтересованны.

"По этому сюжету сказать пока нечего", — ответил Песков росСМИ на вопрос о предполагаемом обмене.