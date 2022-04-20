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2022-04-20
Кремлю "нечего сказать" о предполагаемом обмене Медведчука
В ОП предупреждали о таком развитии ситуации.
© Официциальный сайт Кремля
В Москве наконец-то прокомментировали запрос кума президента РФ Виктора Медведчука провести его обмен на гражданских и военных, которые сегодня находятся в блокаде Мариуполя. Правда, это лишь подтвердило догадки, что для Кремля это не первоочередной вопрос, если там вообще в этом заинтересованны.
"По этому сюжету сказать пока нечего", — ответил Песков росСМИ на вопрос о предполагаемом обмене.
Виктория Хмилевская, ZN.ua