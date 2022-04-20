Оккупанты в Мариуполе под страхом расстрела заставляют гражданских носить белые повязки — советник мэра

Захватчики устроили в городе гетто для украинцев.

Оккупанты в Мариуполе под страхом расстрела заставляют гражданских носить белые повязки — советник мэра
© Полк "Азов"/Facebook

РоSSийские оккупанты постепенно превращают Мариуполь в настоящее гетто для украинцев. Мирных жителей заставляют носить белые повязки, угрожая расстрелом, сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмм.

«Оккупанты от "мягких" предложений носить белые ленты гражданским, как отметка "свой-чужой" перешли к прямым угрозам об открытии огня на поражение по каждому, кто будет находиться на улице без таких отметок», - говорится в сообщении.

По словам советника мэра, оккупанты постепенно превращают город в настоящее гетто для украинцев, одновременно используя мирных граждан как приманку для обнаружения огневых точек.

«Оккупанты анонсировали очередной, уже почти традиционно ежедневный, режим прекращения огня в Мариуполе для эвакуации из Азовстали и возможности защитникам сложить оружие.

Вчерашний подобный анонс в течение всего времени анонсированного "прекращения огня" сопровождался массовыми видео штурма и боями со стороны оккупантов. Ничего нового, все по Оруэллу – Мир это война, Свобода – это рабство», - написал Андрющенко.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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