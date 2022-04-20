Оккупанты в Мариуполе под страхом расстрела заставляют гражданских носить белые повязки — советник мэра

РоSSийские оккупанты постепенно превращают Мариуполь в настоящее гетто для украинцев. Мирных жителей заставляют носить белые повязки, угрожая расстрелом, сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмм .

«Оккупанты от "мягких" предложений носить белые ленты гражданским, как отметка "свой-чужой" перешли к прямым угрозам об открытии огня на поражение по каждому, кто будет находиться на улице без таких отметок», - говорится в сообщении.

По словам советника мэра, оккупанты постепенно превращают город в настоящее гетто для украинцев, одновременно используя мирных граждан как приманку для обнаружения огневых точек.

«Оккупанты анонсировали очередной, уже почти традиционно ежедневный, режим прекращения огня в Мариуполе для эвакуации из Азовстали и возможности защитникам сложить оружие.