Норвегия передала Украине ЗРК "Мистраль"

Комплексы сбивают самолеты на малой высоте.

Норвегия передала Украине ЗРК "Мистраль"
Фото: .regjeringen.no

Норвегия передала Вооруженным силам Украины около сотни зенитно-ракетных комплексов "Мистраль", позволяющих сбивать летящие на малой высоте самолеты и вертолеты. О передаче оружия сообщило Министерство обороны Норвегии.

“Конфликт в Украине может быть длительным и страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять роSSийской агрессии. Поэтому правительство решило передать Украине систему противовоздушной обороны "Мистраль", - заявил министр обороны Берн Арильд Грамм. По его словам, ЗРК "Мистраль" сняты с вооружения вооруженных сил Норвегии, однако это "эффективное оружие, которое применялось в ВМС и будет очень полезным для Украины".

Также отмечается, что ранее правительство Норвегии приняло решение передать в общей сложности 4000 противотанковых ракет и несколько видов средств защиты и другой военной техники.

Напомним, вчера стало известно, что Украина получила от других стран самолеты и запчасти к ним. Также Великобритания и США подтвердили намерения предоставить Украине большее артиллерийское вооружение.

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