Зеленский: "Если бы мы получили все оружие, в котором нуждаемся, мы бы уже завершили эту войну"

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что, если у наших партнеров есть нужное Украине оружие, то их обязанность – помочь защитить свободу и жизнь людей.

Об этом он заявил в видеообращении в конце 55-го дня нашей обороны от полномасштабной агрессии РоSSии.

Зеленский отметил, что сейчас на территории Украины и в приграничных районах РоSSии сосредоточена фактически вся боеспособная часть армии оккупантов.

"Они согнали против Украины почти всех и почти все, что способно с нами воевать. Поэтому в этом противостоянии, в этой обороне мы перед глазами всего мира реально выступаем против армии, считавшейся второй или третьей по мощи. И то, как крепко держатся наши Вооруженные Силы, то, как смело защищается весь наш народ, демонстрирует, что все же в глобальных рейтингах украинская армия уже давно заслуживает быть выше роSSийской", - сказал президент.

"Если бы мы получили доступ ко всему тому оружию, в котором нуждаемся, которое есть у наших партнеров и которое сопоставимо с оружием, используемым РоSSийской Федерацией, мы бы уже завершили эту войну. Мы бы уже вернули мир и освободили нашу территорию от оккупантов. Потому что преимущество украинских военных в тактике и мудрости вполне очевидно", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что в каждом разговоре с лидерами демократического мира, во всех переговорах, во всех интервью подчеркивает, что это несправедливо, что Украина до сих пор вынуждена просить о том, что у партнеров годами хранится где-то на складах.

"Если бы мы получили в первую неделю войны то, что получаем сейчас, польза для Украины и для свободы в Европе была бы больше, я уверен. И если мы получим прямо сейчас то, что у некоторых партнеров запланировано для передачи Украине в ближайшие недели, это поможет спасти жизни тысяч, тысяч человек. Надеюсь, партнеры услышат этот тезис и поймут, что каждый день имеет значение. Любое промедление с помощью Украины приводит к тому, что оккупанты получают возможность убить больше украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия оплатит вооружение, которое закажет Украина для борьбы с роSSийскими оккупантами.