Если РоSSии удастся одержать победу на Донбассе, где она начала новое наступление 18 апреля, Путин может решиться на захват еще шести крупных украинских городов: Харькова, Днепра, Запорожья, Николаева, Одессы и Киева .

Об этом пишет издание Daily Mail, информирует Апостроф .

После позорного провала на первом этапе войны и вынужденного отступления от украинской столицы, Москва собирается одержать "первую крупную победу" на украинском Донбассе. Отрезвленные поражением, оккупанты подготовились к битве за Донбасс более серьезно – в последние две недели они стягивали войска на восток Украины.

Большая часть ВС РФ сконцентрирована в Изюме в 70 км к югу от Харькова, откуда они намерены продвигаться в направлении Мариуполя.

Если оккупантам удастся взять Мариуполь, роSSийские войска пойдут на север, чтобы соединиться со своими силами в районе Изюма и взять подразделения ВСУ на Донбассе в "клещи".

Очевидно, Путин хочет окружить группировку украинских войск ООС, чтобы вынудить их сдаться или уничтожить.