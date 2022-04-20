Под угрозой шесть украинских городов: в Британии назвали цели Путина после Донбасса

Если РоSSии удастся одержать победу на Донбассе, где она начала новое наступление 18 апреля, Путин может решиться на захват еще шести крупных украинских городов: Харькова, Днепра, Запорожья, Николаева, Одессы и Киева.

Об этом пишет издание Daily Mail, информирует Апостроф.

После позорного провала на первом этапе войны и вынужденного отступления от украинской столицы, Москва собирается одержать "первую крупную победу" на украинском Донбассе. Отрезвленные поражением, оккупанты подготовились к битве за Донбасс более серьезно – в последние две недели они стягивали войска на восток Украины.

Большая часть ВС РФ сконцентрирована в Изюме в 70 км к югу от Харькова, откуда они намерены продвигаться в направлении Мариуполя.

Если оккупантам удастся взять Мариуполь, роSSийские войска пойдут на север, чтобы соединиться со своими силами в районе Изюма и взять подразделения ВСУ на Донбассе в "клещи".

Очевидно, Путин хочет окружить группировку украинских войск ООС, чтобы вынудить их сдаться или уничтожить.

Если РоSSии удастся воплотить этот план, после оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей, Путин может решиться атаковать другие областные центры Украины: Харьков, Днепр, Запорожье и Николаев. Также опасность грозит Одессе и Киеву.


Маргарита Лепс, Апостроф

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