Города больше нет: The Wall Street Journal опубликовало карту поврежденных строений в Мариуполе

В Мариуполе, который был осажден роSSийскими войсками и незаконными военизированными формированиями пророSSийских сепаратистов более месяца назад, шли самые ожесточенные бои в этой войне. Также город пострадал от варварских бомбардировок.

Карту поврежденных строений в Мариуполе опубликовало издание The Wall Street Journal, информирует Апостроф.

Большую часть города сравняли с землей, а число погибших среди гражданского населения пока неизвестно. Многие жители Мариуполя не смогли эвакуироваться, они были лишены электричества и предметов первой необходимости.

Анализ спутниковых снимков, проведенный компанией Masae Analytics, которая использует фотографии для оценки повреждений зданий, показал, что по состоянию на 5 апреля пострадала большая часть города.

Напомним, 19 апреля нацисты сбросили мощную бомбу на больницу в районе "Азовстали", под завалами находится около 300 человек, среди которых есть дети.

Также заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь заявил, на завод сбрасываются “сверхмощные бомбы”, а под завалами остается “очень много людей”.


Маргарита Лепс, Апостроф

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