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2022-04-19
Украину нужно вооружить настолько, чтобы РоSSия не отважилась на новое вторжение — Джонсон
Он пообещал предоставить Киеву еще большее артиллерии.
© Офис президента
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз подчеркнул необходимость предоставления Украине большого количества вооружения. Во время выступления
"Я предложил, чтобы наша долгосрочная цель состояла в том, чтобы усилить и укрепить Украину до такой степени, чтобы РоSSия больше никогда не посмела вторгнуться снова", — заявил Джонсон.
Он также отметил, что нашему государству нужно больше артиллерийского оружия.
"Происходящее станет "артиллерийским" конфликтом, украинцам нужна помощь: еще больше артиллерии, и мы ее дадим им", — сказал Джонсон.
Виктория Хмилевская, ZN.ua