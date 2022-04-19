Украину нужно вооружить настолько, чтобы РоSSия не отважилась на новое вторжение — Джонсон

Он пообещал предоставить Киеву еще большее артиллерии.

Украину нужно вооружить настолько, чтобы РоSSия не отважилась на новое вторжение — Джонсон
© Офис президента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз подчеркнул необходимость предоставления Украине большого количества вооружения. Во время выступления перед парламентом он отметил, что это поможет создать условия, при которых РФ уже не отважится на второе вторжение.

"Я предложил, чтобы наша долгосрочная цель состояла в том, чтобы усилить и укрепить Украину до такой степени, чтобы РоSSия больше никогда не посмела вторгнуться снова", — заявил Джонсон.

Он также отметил, что нашему государству нужно больше артиллерийского оружия.

"Происходящее станет "артиллерийским" конфликтом, украинцам нужна помощь: еще больше артиллерии, и мы ее дадим им", — сказал Джонсон.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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