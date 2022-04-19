Оккупанты выпустили снаряды по зоопраку в Николаеве: появились кадры

Оккупанты выпустили снаряды по зоопраку в Николаеве: появились кадры

Директор зоопарка показал результаты обстрела.

Под обстрел оккупантов попал зоопрак в Николаеве. Об этом сообщил директор зоопарка Владимир Топчий и показал кадры со снарядами.

"Еще два "подарка" за ночь", - коротко написал он.

Напомним, вражеские войска в ночь на 19 апреля обстреляли Николаев из артиллерии, в результате чего горел склад сантехники и жилой дом.

Сообщалось, что совместными усилиями дежурных отделений 4-й, 2-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей 2 ГПРЗ и дежурной сменой оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области на площади 200 кв м пожар ликвидировали. Дополнительно привлекались бригады АО «Николаевоблэнерго», АО «Николаевгаз» и экипаж патрульной полиции.


Анна Вернигора, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Удар по крейсеру "Москва": что происходит в Черном мореУдар по крейсеру "Москва": что происходит в Черном море
Блок рекламы


Похожие новости
Предприниматели, журналисты, адвокаты: в Запорожской области оккупанты массово похищают людейПредприниматели, журналисты, адвокаты: в Запорожской области оккупанты массово похищают людей
Оккупанты проводят минирование временно оккупированных территорий — МинобороныОккупанты проводят минирование временно оккупированных территорий — Минобороны
Оккупанты угрожают наказанием: на Херсонщине украинцы сняли с сельсовета роSSийский триколорОккупанты угрожают наказанием: на Херсонщине украинцы сняли с сельсовета роSSийский триколор
РоSSийские оккупанты принудительно мобилизуют жителей Изюма в Харьковской области — ДенисоваРоSSийские оккупанты принудительно мобилизуют жителей Изюма в Харьковской области — Денисова
Оккупанты обстреливают жилые районы Харькова из систем залпового огня: трое погибших и 16 раненыхОккупанты обстреливают жилые районы Харькова из систем залпового огня: трое погибших и 16 раненых
В Запорожской области оккупанты похитили сотрудников полиции и ГСЧС и издевались над украинским пленным бойцом, - АрефьевВ Запорожской области оккупанты похитили сотрудников полиции и ГСЧС и издевались над украинским пленным бойцом, - Арефьев
Оккупанты продолжают террор украинских поселков: мирные жители сдают участников АТО и их семьи, деталиОккупанты продолжают террор украинских поселков: мирные жители сдают участников АТО и их семьи, детали
Оккупанты уничтожили краеведческий музей в МариуполеОккупанты уничтожили краеведческий музей в Мариуполе
В Мариуполе оккупанты проникают в уцелевшие квартиры: главная цель россиян не измениласьВ Мариуполе оккупанты проникают в уцелевшие квартиры: главная цель россиян не изменилась
В Мариуполе оккупанты не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и бьют по жилому секторуВ Мариуполе оккупанты не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и бьют по жилому сектору
Последние новости
Подгружаем последние новости