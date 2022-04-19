США работают над поставками оружия в Украину с «беспрецедентной» скоростью — Пентагон

Процесс получения разрешения на отправку оборудования сократился до 48-72 часов, информирует ZN.ua.

США работают над поставками оружия в Украину с «беспрецедентной» скоростью — Пентагон
© kmu.gov.ua

США работают практически круглосуточно, чтобы доставить значительные объемы оружия в Украину с «беспрецедентной» скоростью. Об этом заявил официальный представитель Пентагона, пишет Укринформ со ссылкой на CNN.

«Это, безусловно, самая большая недавняя поставка стране-партнеру, что находится в конфликте. Беспрецедентно здесь количество последовательных отправок, которые мы присылаем с такой скоростью», — отметил чиновник.

По его словам, ранее процесс получения разрешения на поставки снаряжения из запасов США в другие страны занимал недели или месяцы. Теперь он заметно ускорился.

«На протяжении последних нескольких месяцев мы убедились, что весь этот процесс можно осуществить всего за 48-72 часа, что беспрецедентно», — подчеркнул представитель Минобороны США.

Он также рассказал, что в понедельник в Европу был доставлен очередной груз с американским вооружением для Украины. Еще семь таких рейсов ожидаются в течение следующих 24 часов.

По информации чиновника, с начала вторжения РФ на территорию Украины администрация Байдена выделила 2,3 миллиарда долларов на поставки вооружения и оборудования Украине из запасов США. Еще 300 миллионов долларов выделили в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, предусматривающей закупку оружия у производителей.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия работает над списком оружия, которое можно как можно скорее доставить в Украину.


Максим Царук, ZN.ua

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