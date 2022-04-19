Украинские воины разгромили роSSийских оккупантов на Донбассе: пытались безуспешно атаковать наших защитников

Украинские воины разгромили роSSийских оккупантов на Донбассе: пытались безуспешно атаковать наших защитников

В ролике можно заметить полученные нашими воинами трофеи после безуспешной атаки оккупантов в селе Донецкой области.

Украинские воины разгромили роSSийских оккупантов в Донецкой области, когда те пошли в атаку на позиции ВСУ. Как К2 54 ОМБр справляются с русскими захватчиками, стало известно после видео - его опубликовали волонтеры Фонда "Вернись живым".

Слаженная работа защитников Украины заставила врагов искать спасения в лесополосе, где практически все они и остались. Украинские воины взяли пленника и немало трофейного оружия.

В ролике можно заметить полученные нашими воинами трофеи после безуспешной атаки оккупантов в селе Донецкой области.

"Украинские воины на Донетчине не только отразили вражескую атаку на собственные позиции, но и заставили оккупантов спасаться бегством в лесополосу в надежде переждать обстрел. Но случилось не так, как врагам думалось — большинство из них среди деревьев и остались, а одного раненого рашиста наши защитники взяли в плен и захватили немало трофейного оружия", - рассказывают волонтера.

Мы писали, известный московский писатель Дмитрий Быков в новом видео для ютуб-канала роSSийского оппозиционера Ходоровского рассказал, что на его глазах рождается великая страна, и это не россия.

"На моих глазах рождается великая страна, и это не россия. Мне мучительно обидно, с одной стороны, а с другой – я страшно ими горд. Они так использовали свои 30 лет независимости... Совсем не так как мы: мы их использовали для ресентимента, а они – для формирования великой страны", - сказал Дмитрий Быков в ролике.


Дарина Силина, politeka.net

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