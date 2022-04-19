США могут объявить новые санкции против РФ уже на этой неделе

США продолжают обсуждать дополнительные санкции против РоSSии, которые могут быть объявлены уже на этой неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Wall Street Journal .

Она также прокомментировала результаты закрытой видеоконференции лидеров мировых государств и организаций, которую инициировал президент США Джо Байден. Темой встречи стала ситуация в Украине в условиях нового наступления РоSSии.

«Лидеры подтвердили свою приверженность продолжать оказывать помощь в сфере безопасности, экономическую и гуманитарную помощь Украине тогда, когда она в этом нуждается. Лидеры засвидетельствовали свою солидарность с украинским народом и осудили страдания, вызванные неспровоцированным и неоправданным вторжением РоSSии», — сказала Псаки.