США могут объявить новые санкции против РФ уже на этой неделе

Также мировые лидеры обсудили совместные усилия по экономическому давлению на РоSSию, информирует ZN.ua.

США продолжают обсуждать дополнительные санкции против РоSSии, которые могут быть объявлены уже на этой неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Wall Street Journal.

Она также прокомментировала результаты закрытой видеоконференции лидеров мировых государств и организаций, которую инициировал президент США Джо Байден. Темой встречи стала ситуация в Украине в условиях нового наступления РоSSии.

«Лидеры подтвердили свою приверженность продолжать оказывать помощь в сфере безопасности, экономическую и гуманитарную помощь Украине тогда, когда она в этом нуждается. Лидеры засвидетельствовали свою солидарность с украинским народом и осудили страдания, вызванные неспровоцированным и неоправданным вторжением РоSSии», — сказала Псаки.

По ее словам, на видеоконференции мировые лидеры также обсудили обязательства и совместные усилия по введению жестких экономических санкций против РФ. Они договорились, что продолжат координировать свои действия, в частности через G7, ЕС и НАТО.


Максим Царук, ZN.ua

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