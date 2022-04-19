ВСУ отбили три атаки оккупантов на Востоке: "В результате боев было уничтожено..."

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила подробности.

РоSSийские фашистские войска продолжали вести наступательные действия на востоке Украины 19 апреля. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" на странице в Фейсбук.

Отмечается, что сегодня украинские воины отбили 3 атаки врага. В результате боев было уничтожено:

  • личного состава – 30
  • танков – 2
  • БТР / БМП-8
  • АТ-2
  • вертолетов – 1

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Добавим, Генштаб ВСУ сообщил, что в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны восстановили контроль над этим населенным пунктом.

Как сообщалось, вечером 18 апреля оккупанты начали наступление на Донбассе.

оккупанты, колонна, роSSийская техника

19 апреля в результате роSSийских обстрелов в Донецкой области погибли три человека. Погибшие есть в Краматорске, Авдеевке и благодатном. Ранения получили 5 гражданских, в том числе один ребенок.


Анна Вернигора, politeka.net

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