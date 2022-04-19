NYT: На востоке Украины армия РоSSии меняет тактику и пытается действовать осторожнее

Москва, похоже, сделала некоторые выводы после больших потерь в начале вторжения и меняет свое поведение на поле битвы на Донбассе, информирует ZN.ua.

NYT: На востоке Украины армия РоSSии меняет тактику и пытается действовать осторожнее
© Минобороны РоSSии/t.me

Начав вторжение в феврале, РоSSия рассчитывала на быстрое продвижение своих танков и наступление вертолетов, чтобы пробиться вглубь страны. Все это не сработало. Москва понесла тяжелые потери.

Теперь РоSSия начала новую кампанию с более узкой целью, сосредоточенной на захвате украинского востока. Она пытается действовать более методично, о чем говорят украинские и американские представители. Об этом пишет New York Times. Вместо скорых атак роSSийские силы, развернутые дугой от Изюма до Северодонецка, усилили артиллерийские обстрелы и отправляют небольшие группы, чтобы испытать украинские оборонные линии. Многие подразделения ВСУ в Донбассе держат оборону в окопах уже почти десятилетие. Эти роSSийские атаки небольшими группами обычно предшествуют наступлению больших формирований или отвлекают от атак на других фронтах. В последние несколько дней РоSSия отправила около 11 дополнительных батальонных тактических групп на Донбасс, увеличив их количество до 75, - говорят в Пентагоне. Каждая группа состоит из примерно тысячи солдат.

В Минобороны Украины говорят, что роSSийская армия готовится к предстоящему наступлению. Больше ракет класса "земля-воздух" были развернуты у линии фронта, чтобы защитить важные позиции. Кроме того, Москва увеличила присутствие своей артиллерии. На этом этапе войны оружие дальнего действия такое, как гаубицы и реактивные системы залпового огня, будут играть важную роль в том, чтобы захватить и удержать территорию. Новое наступление РоSSии на Донбассе сильно полагается на такое оружие.


Лесь Димань, ZN.ua

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