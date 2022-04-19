«Волноваться не за что»: Арестович объяснил, почему новый план путина провалится

Политическое руководство рф гонит свои войска на смерть для того, чтобы выйти на административную границу Луганской и Донецкой области и продать роSSийскому обществу этот «успех» как главную цель войны.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил действия оккупантов, и спрогнозировал, чего ждать от ситуации на Донбассе.

«Главная новость на сегодня – это то, что противник начал активную фазу наступления на востоке Украины с попыткой окружить наши войска в районе Изюма и на юг на Волноваху. Для этого он наносит отвлекающие удары, то есть действует в районе Харькова, действует в районе Гуляйполя, и продолжает пытаться взять город Мариуполь, что ему не удается. Главные усилия он сосредоточивает на продвижении от города Изюм и на окружение городов Рубежное, Северодонецк, Попасная, что также ему не удается», - сообщил советник главы ОП.

Арестович отметил, что после провала первой фазы войны враг изменил тактику.

"Враг действует по классической схеме военного искусства. Эти все кавалерийские наскоки, которые были в начале войны, они привели его к потерям и поражению под Киевом , суммами и Черниговом. И сейчас он сосредоточивает усилия на том, чтобы осторожно прощупывать нашу оборону, а потом, если находит слабое место, сосредоточивать там усилия. Именно это они пытались сделать сегодня ночью, но у них не получилось. Ни одна попытка продвинуться не удалась, несмотря на их попытки наносить многочисленные артиллерийские авиационные удары по нашим защитникам», - подчеркнул советник главы ОП.

Арестович убежден, что планы оккупантов обречены на провал: «ВСУ работают ловко. Надо понимать, что наиболее боеспособная группировка сосредоточена как раз на направлении роSSийского наступления. И попытки политического руководства россии, которое гонит свои войска на смерть для того, чтобы выйти на административную границу Луганской и Донецкой области и продать роSSийскому обществу этот «успех» как главную цель войны - провалятся. Наши войска не дадут сделать этого. Политическое руководство и высшее военное руководство ловко руководит операцией, руководит по развитию обстановки и принимает необходимые меры».

«Волноваться не за что», - подчеркнул советник главы Офиса президента.