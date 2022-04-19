«Волноваться не за что»: Арестович объяснил, почему новый план путина провалится

Путлер, Путин

Политическое руководство рф гонит свои войска на смерть для того, чтобы выйти на административную границу Луганской и Донецкой области и продать роSSийскому обществу этот «успех» как главную цель войны.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил действия оккупантов, и спрогнозировал, чего ждать от ситуации на Донбассе.

«Главная новость на сегодня – это то, что противник начал активную фазу наступления на востоке Украины с попыткой окружить наши войска в районе Изюма и на юг на Волноваху. Для этого он наносит отвлекающие удары, то есть действует в районе Харькова, действует в районе Гуляйполя, и продолжает пытаться взять город Мариуполь, что ему не удается. Главные усилия он сосредоточивает на продвижении от города Изюм и на окружение городов Рубежное, Северодонецк, Попасная, что также ему не удается», - сообщил советник главы ОП.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Арестович отметил, что после провала первой фазы войны враг изменил тактику.

"Враг действует по классической схеме военного искусства. Эти все кавалерийские наскоки, которые были в начале войны, они привели его к потерям и поражению под Киевом, суммами и Черниговом. И сейчас он сосредоточивает усилия на том, чтобы осторожно прощупывать нашу оборону, а потом, если находит слабое место, сосредоточивать там усилия. Именно это они пытались сделать сегодня ночью, но у них не получилось. Ни одна попытка продвинуться не удалась, несмотря на их попытки наносить многочисленные артиллерийские авиационные удары по нашим защитникам», - подчеркнул советник главы ОП.

Арестович убежден, что планы оккупантов обречены на провал: «ВСУ работают ловко. Надо понимать, что наиболее боеспособная группировка сосредоточена как раз на направлении роSSийского наступления. И попытки политического руководства россии, которое гонит свои войска на смерть для того, чтобы выйти на административную границу Луганской и Донецкой области и продать роSSийскому обществу этот «успех» как главную цель войны - провалятся. Наши войска не дадут сделать этого. Политическое руководство и высшее военное руководство ловко руководит операцией, руководит по развитию обстановки и принимает необходимые меры».

«Волноваться не за что», - подчеркнул советник главы Офиса президента.


Анна Вернигора, politeka.net

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