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2022-04-19
В Луганской области мужчина бросил гранату в полицейских: есть жертвы
В Луганской области правоохранители разыскивают мужчину, который бросил в полицейских гранату. В результате атаки один полицейский погиб, двое ранены.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, информирует
Отмечается, что 18 апреля по месту жительства 42-летнего жителя г. Лисичанск полицейские вместе с представителями теробороны города обнаружили гранату. Злоумышленник бросил взрывное устройство и стал стрелять в правоохранителей из пистолета, в результате чего один полицейский погиб, двое получили ранения.
Подозреваемый с места происшествия скрылся. Ведется специальная полицейская операция по его поимке.
Маргарита Лепс, Апостроф