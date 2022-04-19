В Луганской области мужчина бросил гранату в полицейских: есть жертвы

В Луганской области правоохранители разыскивают мужчину, который бросил в полицейских гранату. В результате атаки один полицейский погиб, двое ранены.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, информирует Апостроф .

Отмечается, что 18 апреля по месту жительства 42-летнего жителя г. Лисичанск полицейские вместе с представителями теробороны города обнаружили гранату. Злоумышленник бросил взрывное устройство и стал стрелять в правоохранителей из пистолета, в результате чего один полицейский погиб, двое получили ранения.

Подозреваемый с места происшествия скрылся. Ведется специальная полицейская операция по его поимке.