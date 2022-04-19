Завод "Азовсталь" практически полностью уничтожен, под завалами люди

Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар рассказал, что оккупанты практически полностью уничтожили завод "Азовсталь". В комментарии "Радио Свобода" он заявил, что на предприятие бросали "сверхмощные бомбы", сейчас под завалами там остается большое количество людей.

"Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела", — добавил он.

Разрушение завода подтвердил и депутат Федор Вениславский. Во время телемарафона , ссылаясь на ГУР МО, он рассказал, что оккупанты применили сверхмощную бомбу, чтобы нанести наибольший урон помещению.

"То есть город Мариуполь фактически уничтожен полностью. Об этом заявлял и глава города, и наше военное командование. И при этом наши защитники продолжают защищать те площади, на которых сосредоточены наши войска", - отметил Вениславский.