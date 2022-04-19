Завод "Азовсталь" практически полностью уничтожен, под завалами люди

Но наши войска продолжают защищать те территории, где находятся, информирует ZN.ua.

Завод
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Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар рассказал, что оккупанты практически полностью уничтожили завод "Азовсталь". В комментарии "Радио Свобода" он заявил, что на предприятие бросали "сверхмощные бомбы", сейчас под завалами там остается большое количество людей.

"Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела", — добавил он.

Разрушение завода подтвердил и депутат Федор Вениславский. Во время телемарафона, ссылаясь на ГУР МО, он рассказал, что оккупанты применили сверхмощную бомбу, чтобы нанести наибольший урон помещению.

"То есть город Мариуполь фактически уничтожен полностью. Об этом заявлял и глава города, и наше военное командование. И при этом наши защитники продолжают защищать те площади, на которых сосредоточены наши войска", - отметил Вениславский.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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