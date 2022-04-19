В городе Николаевской области россияне готовят "референдум" для присоединения к временно оккупированному Крыму — разведка
Также ГУР подтвердило, что роSSийские военные планируют провести псевдореферендум в Херсонской области, информирует
РоSSийские военные готовят ряд псевдореферендумов, чтобы "легализовать" оккупационные власти, в том числе "референдум" по избранию мэра и административному присоединению к временно оккупированному Крыму в городе Снигиревка Николаевской области. Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины в
"Жителей призывают в определенное время прийти на участки. Мероприятие организовывают пророSSийски настроенные глава местной рады Татьяна Мезина и бывший глава Александр Ларченко", — рассказали в сообщении.
"Местные жители убеждены — реального голосования не будут проводить, кроме показательных участков, организованных в качестве «картинки» для роSSийских СМИ", — добавили в ГУР.
По информации разведки, результаты голосования россияне планируют оформить с использованием паспортных данных, которые собирали у местных для получения "гуманитарной помощи". "Чтобы получить продуктовый паек, жители должны были заполнять анкеты с указанием личной информации", — объяснили в сообщении.
Кроме этого, в оккупированном селе Снигиревка Запорожской области оккупанты начали перепись населения среди людей пенсионного возраста, сообщает ГУР.
Там россияне планируют до 1 сентября установить роSSийскую администрацию, открыть отделение "почты РоSSии", запустить мобильную связь и интернет от провайдеров РФ и ввести в обращение роSSийский рубль. У разведки также есть информация о начале оформления роSSийских паспортов на территории Снигиревки, в том числе — зарубежных.