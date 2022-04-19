В городе Николаевской области россияне готовят "референдум" для присоединения к временно оккупированному Крыму — разведка

РоSSийские военные готовят ряд псевдореферендумов, чтобы "легализовать" оккупационные власти, в том числе "референдум" по избранию мэра и административному присоединению к временно оккупированному Крыму в городе Снигиревка Николаевской области. Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины в Telegram .

"Жителей призывают в определенное время прийти на участки. Мероприятие организовывают пророSSийски настроенные глава местной рады Татьяна Мезина и бывший глава Александр Ларченко", — рассказали в сообщении.

"Местные жители убеждены — реального голосования не будут проводить, кроме показательных участков, организованных в качестве «картинки» для роSSийских СМИ ", — добавили в ГУР.

По информации разведки, результаты голосования россияне планируют оформить с использованием паспортных данных, которые собирали у местных для получения "гуманитарной помощи". "Чтобы получить продуктовый паек, жители должны были заполнять анкеты с указанием личной информации", — объяснили в сообщении.

Кроме этого, в оккупированном селе Снигиревка Запорожской области оккупанты начали перепись населения среди людей пенсионного возраста, сообщает ГУР.