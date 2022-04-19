ЕС готовит шестой пакет санкций против россии: какие ограничения и запреты в него войдут

ЕС, Евросоюз, Украина, Европа

Евросоюз может представить шестой пакет санкций против россии на следующей неделе.

Европейский Союз на следующей неделе может представить новый пакет антироSSийских санкций. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Шестой пакет санкций ЕС в отношении россии, вероятно, будет представлен на следующей неделе", – написал корреспондент в своем Twitter.

Нефтяное эмбарго Евросоюза против россии обсуждается среди мер по этому пакету санкций. Об этом сообщала ранее глава Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен также рассказывала, что пакет санкций может включить ограничительные меры по "Сбербанку" россии.

Урсула фон дер Ляен

Впрочем, по ее словам, блок не рассматривает простого запрета на экспорт нефти в европейские государства, потому что это приведет к дефициту и росту рыночных цен на нефть и в конечном счете – к усилению путина. Для санкций против этой сферы разрабатывают специальные механизмы.

Отказ от роSSийской нефти может стать особым вызовом для Венгрии, Словакии и Болгарии, покупающих этот ресурс преимущественно в россии. В целом роSSийская нефть составляет 25% среди нефтяного импорта Евросоюза, тогда как газ – 40%.

Евросоюз, санкции


Галина Струс, politeka.net

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