Оккупанты проводят минирование временно оккупированных территорий — Минобороны

В частности, противник заминировал грунтовые дороги вдоль трассы Херсон-Снегиревка, информирует ZN.ua.

Оккупанты проводят минирование временно оккупированных территорий — Минобороны
© КГГА, Алексей Самсонов

В ночь на 18 апреля вдоль трассы Херсон – Снегиревка (отрезок между Приднепровское – Александровка) оккупанты провели плотное минирование полей, посадок и грунтовых дорог. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины во вторник, 19 апреля.

"В Харьковской области на территории Великобурлукского района разрешен проход местных жителей только на территории РФ. Все второстепенные дороги (в том числе – грунтовые) полностью заминированы. Как объясняют сами оккупанты, это делается с целью недопущения проезда волонтерского транспорта и украинских ДРГ", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что из территории и помещений центральной районной больницы Пологовского района (Запорожская область) роSSийские военные вывели всех больных и персонал. Персоналу сообщили об увольнении и запрете возвращаться на рабочие места. На внутренней территории больницы проведено минирование.

"В селе Федоровка Пологовского района россияне заменяли все дороги, поля, лесопосадки и даже территории кладбищ", - сообщили в Минобороны.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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