Оккупанты проводят минирование временно оккупированных территорий — Минобороны

В ночь на 18 апреля вдоль трассы Херсон – Снегиревка (отрезок между Приднепровское – Александровка) оккупанты провели плотное минирование полей, посадок и грунтовых дорог. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины во вторник, 19 апреля.



"В Харьковской области на территории Великобурлукского района разрешен проход местных жителей только на территории РФ . Все второстепенные дороги (в том числе – грунтовые) полностью заминированы. Как объясняют сами оккупанты, это делается с целью недопущения проезда волонтерского транспорта и украинских ДРГ", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что из территории и помещений центральной районной больницы Пологовского района (Запорожская область) роSSийские военные вывели всех больных и персонал. Персоналу сообщили об увольнении и запрете возвращаться на рабочие места. На внутренней территории больницы проведено минирование.



"В селе Федоровка Пологовского района россияне заменяли все дороги, поля, лесопосадки и даже территории кладбищ", - сообщили в Минобороны.