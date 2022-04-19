Оккупанты угрожают наказанием: на Херсонщине украинцы сняли с сельсовета роSSийский триколор

херсон протест

С сельсовета одного из сел Херсонской области сняли флаг россии, теперь оккупанты угрожают людям расправой.

В Великокопановской сельской территориальной общине Херсонской области местные жители сняли роSSийский флаг с помещения сельсовета, оккупанты угрожают наказанием. Об этом сообщается в оперативной информации Херсонской ОГ.

"Вчера ночью был снят роSSийский флаг с помещения Великокопановского сельского совета. Но после этого оккупанты сообщили, что планируют закрытие выездов и въездов в село, закрытие рынков, подворовые обходы и обыски, наказание семье, в которой будет найден флаг", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Генштабе ВСУ сообщили, какую подлость задумали оккупанты в Херсоне. "На отдельных временно занятых оккупантами территориях продолжается подготовка к проведению незаконного референдума по провозглашению так называемой "херсонской народной республики". Для фальсификации его результатов планируется использовать персональные данные жителей региона, которые собирают оккупанты при выдаче так называемой "гуманитарной помощи". Среди жителей также распространяется информация, что после оглашения результатов псевдореферендума начнется их "мобилизация" в ряды вооруженных сил рф", - говорится в сообщении Генштаба.

Херсон, митинг, флаги Украины


Галина Струс, politeka.net

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