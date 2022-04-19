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2022-04-19
ВСУ пошли в контрнаступление в районе Марьянки Донецкой области — Генштаб
Украина полностью восстановила контроль над городом. Также в Херсонской области продолжаются бои в районе Александровки, враг успеха не имеет, информирует
РоSSийские оккупанты не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины, однако украинские военные оказывают достойный отпор противнику. Об этом
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях продолжается перемещение поврежденной техники воинских частей Восточного военного округа по железнодорожному транспорту с территории республики Беларусь в РФ. Вооруженные силы РФ используют аэродромную сеть на территории Белоруссии.
- На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом города Харькова. Оккупанты предприняли попытку наступления южнее города Изюм. Успеха не имели, понесли потери и вынужденно отступили на ранее занятые позиции.
- На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом.
- На Южнобужском направлении продолжаются боевые действия в районе Александровки, враг успеха не имеет. Пытается совершить выход на административную границу Херсонской области.
Елизавета Чижик, ZN.ua