ВСУ пошли в контрнаступление в районе Марьянки Донецкой области — Генштаб

Украина полностью восстановила контроль над городом. Также в Херсонской области продолжаются бои в районе Александровки, враг успеха не имеет, информирует ZN.ua.

РоSSийские оккупанты не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины, однако украинские военные оказывают достойный отпор противнику. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

  • На Волынском, Полесском и Северском направлениях продолжается перемещение поврежденной техники воинских частей Восточного военного округа по железнодорожному транспорту с территории республики Беларусь в РФ. Вооруженные силы РФ используют аэродромную сеть на территории Белоруссии.
  • На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом города Харькова. Оккупанты предприняли попытку наступления южнее города Изюм. Успеха не имели, понесли потери и вынужденно отступили на ранее занятые позиции.
  • На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом.
  • На Южнобужском направлении продолжаются боевые действия в районе Александровки, враг успеха не имеет. Пытается совершить выход на административную границу Херсонской области.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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