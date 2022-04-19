ВСУ пошли в контрнаступление в районе Марьянки Донецкой области — Генштаб

РоSSийские оккупанты не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины, однако украинские военные оказывают достойный отпор противнику. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях продолжается перемещение поврежденной техники воинских частей Восточного военного округа по железнодорожному транспорту с территории республики Беларусь в РФ . Вооруженные силы РФ используют аэродромную сеть на территории Белоруссии.

продолжается перемещение поврежденной техники воинских частей Восточного военного округа по железнодорожному транспорту с территории республики в . Вооруженные силы используют аэродромную сеть на территории Белоруссии. На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом города Харькова. Оккупанты предприняли попытку наступления южнее города Изюм. Успеха не имели, понесли потери и вынужденно отступили на ранее занятые позиции.

идет частичная блокировка врагом города Харькова. Оккупанты предприняли попытку наступления южнее города Изюм. Успеха не имели, понесли потери и вынужденно отступили на ранее занятые позиции. На Донецком направлении , в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом.

, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом. На Южнобужском направлении продолжаются боевые действия в районе Александровки, враг успеха не имеет. Пытается совершить выход на административную границу Херсонской области.