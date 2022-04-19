Business Insider: В Китае оценили, что означает потеря крейсера "Москва" для РоSSии

Кремлю больше нечем угрожать американским авианосцам в Средиземном море, информирует ZN.ua.

Business Insider: В Китае оценили, что означает потеря крейсера
© Vasya21/GoodFon

Уничтожение флагмана Черноморского флота РФ крейсера «Москва» – это не только удар по морали роSSийской армии. Событие также разоблачило недостатки в роSSийских возможностях военно-морской обороны,- считают китайские военные эксперты.

По их мнению, кроме непосредственного влияния на войну против Украины потеря крейсера, вооруженного противокорабельными ракетами, сократит также способность РоSSии сдерживать флот авианосцев США в Средиземном море. Об этом пишет Business Insider, напоминая, что армия Украины потопит роSSийский крейсер ударом двух ракет «Нептун». США подтверждают это. РоSSия настаивает, что флагман Черноморского флота уничтожил взрыв боеприпасов на борту и пожар. Судно утонуло, когда его пытались отбуксировать в порт. В Вашингтоне сообщают, что удар украинских ракет убил неизвестное количество моряков. Но в Москве настаивают, что потерь нет. И весь экипаж был эвакуирован.

Бывший полковник Народно-освободительной армии Китая Ю Ген предостерегает от преждевременных выводов. Он обратил внимание на то, что крейсера «Москва» не обслуживали должным образом в течение 40 лет его службы.

«Если ракеты «Нептун» пробили палубу, то были бы смерти после первого взрыва. Но никто не сообщает о гибели роSSийского экипажа. Я убежден, что РоSSия вряд ли скрывала бы это», – сказал он.

В 2018 году крейсер "Москва" прошел плановый ремонт. Он вернулся на службу в сентябре 2020 года.


Лесь Димань, ZN.ua

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