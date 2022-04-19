Business Insider: В Китае оценили, что означает потеря крейсера "Москва" для РоSSии
Кремлю больше нечем угрожать американским авианосцам в Средиземном море, информирует
Уничтожение флагмана Черноморского флота РФ крейсера «Москва» – это не только удар по морали роSSийской армии. Событие также разоблачило недостатки в роSSийских возможностях военно-морской обороны,- считают китайские военные эксперты.
По их мнению, кроме непосредственного влияния на войну против Украины потеря крейсера, вооруженного противокорабельными ракетами, сократит также способность РоSSии сдерживать флот авианосцев США в Средиземном море. Об этом пишет
Бывший полковник Народно-освободительной армии Китая Ю Ген предостерегает от преждевременных выводов. Он обратил внимание на то, что крейсера «Москва» не обслуживали должным образом в течение 40 лет его службы.
«Если ракеты «Нептун» пробили палубу, то были бы смерти после первого взрыва. Но никто не сообщает о гибели роSSийского экипажа. Я убежден, что РоSSия вряд ли скрывала бы это», – сказал он.
В 2018 году крейсер "Москва" прошел плановый ремонт. Он вернулся на службу в сентябре 2020 года.