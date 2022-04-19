Business Insider: В Китае оценили, что означает потеря крейсера "Москва" для РоSSии

Уничтожение флагмана Черноморского флота РФ крейсера «Москва» – это не только удар по морали роSSийской армии. Событие также разоблачило недостатки в роSSийских возможностях военно-морской обороны,- считают китайские военные эксперты.

По их мнению, кроме непосредственного влияния на войну против Украины потеря крейсера, вооруженного противокорабельными ракетами, сократит также способность РоSSии сдерживать флот авианосцев США в Средиземном море. Об этом пишет Business Insider , напоминая, что армия Украины потопит роSSийский крейсер ударом двух ракет «Нептун». США подтверждают это. РоSSия настаивает, что флагман Черноморского флота уничтожил взрыв боеприпасов на борту и пожар. Судно утонуло, когда его пытались отбуксировать в порт. В Вашингтоне сообщают, что удар украинских ракет убил неизвестное количество моряков. Но в Москве настаивают, что потерь нет. И весь экипаж был эвакуирован.

Бывший полковник Народно-освободительной армии Китая Ю Ген предостерегает от преждевременных выводов. Он обратил внимание на то, что крейсера «Москва» не обслуживали должным образом в течение 40 лет его службы.

«Если ракеты «Нептун» пробили палубу, то были бы смерти после первого взрыва. Но никто не сообщает о гибели роSSийского экипажа. Я убежден, что РоSSия вряд ли скрывала бы это», – сказал он.

В 2018 году крейсер "Москва" прошел плановый ремонт. Он вернулся на службу в сентябре 2020 года.