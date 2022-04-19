Украинский срочник сбил вражеский беспилотник из автомата: фото

В Луганской области срочник Нацгвардии сбил беспилотный летательный аппарат роSSийских оккупантов из автоматического оружия.

Соответствующие фото опубликовало Министерство внутренних дел Украины, информирует Апостроф .

На снимках видно, что горстка обгоревших обломков и пепел – это все, что осталось от беспилотника после его поражения из АК-74.

“Я получил информацию от командира о том, что в нашу зону залетел вражеский беспилотный аппарат. Потом я услышал звук, а затем увидел и саму цель. На высоте 200-300 метров его было достаточно хорошо видно. Дальше все быстро: я присоединил рожок и открыл огонь. Отстрелял один магазин, а на втором – он уже начал разворачиваться и лететь в мою сторону. У меня осталось еще несколько патронов. Выстрелил – и этот беспилотник уже кругом пошел вниз, а дальше я услышал взрыв”, – рассказал нацгвардеец с позывным “Клапан”.

В ведомстве отметили, что цена комплекса составляет около 18 миллионов рублей, а стоимость самого дрона, который может нести на борту взрывчатые средства для поражения живой силы – около 5-7 млн рублей.